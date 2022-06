Paglieta, un successo la prima edizione di "La vera pasta alla mugnaia" - FOTO

PAGLIETA - Un successo la prima edizione di "La vera pasta alla mugnaia" che si è svolta ieri in piazza Roma a Paglieta.

Gli alunni delle scuole primarie di Paglieta Capoluogo e Collemici hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Proloco Paglieta in collaborazione con il Comune, imparando come preparare un'ottima pasta alla mugnaia. La manifestazione di piazza Roma è stata pensata per i ragazzi delle scuole. E la sera tutti insieme per degustare le pietanze dei maestri pastai. Immancabili gli arrosticini.

Grande l'affluenza e tanto divertimento, all'insegna del buon cibo, dell'amicizia e della voglia di ritrovarsi tutti insieme dopo due anni di pandemia da Coronavirus.