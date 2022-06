Paglieta, giornata all’insegna della vera pasta alla mugnaia e arrosticini

PAGLIETA - La Pro loco, in collaborazione con il Comune ha organizzato per oggi la prima edizione dell'evento “La vera pasta alla mugnaia”. La manifestazione di piazza Roma è stata pensata per i ragazzi delle scuole.



La mattinata è stata un successo, ci sono state molte adesioni e i ragazzi si sono divertiti parecchio. La manifestazione prosegue in tarda serata, a partire dalle 19 fino alle 24 per poter degustare le pietanze dei maestri pastai.



Considerato che l'evento ha richiamato un notevole numero di partecipanti, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, il Comune fa sapere che è stato istituito il divieto di transito e sosta temporanea (con rimozione forzata) in corso Vittorio Emanuele, dalle ore 18 fino alla mezzanotte.



Tutti in piazza allora con la pasta alla mugnaia e arrosticini, a partire dalle 20. La serata sarà allietata dal dj Farfalla.