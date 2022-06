Fossacesia festeggia la giornata dell’ambiente con Pulifondali per il ripristino degli ecosistemi

FOSSACESIA - In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente dal titolo Only one Earth, domani Fossacesia, insieme con i Comuni di Castellammare del Golfo (Trapani), Cecina (Livorno), Agropoli (Salerno), Santa Maria di Leuca (Lecce) e Isola di Capo Rizzuto (Crotone), partecipa all'iniziativa "Ripristino degli Ecosistemi", unica località abruzzese scelta.

"Pulifondali" è una manifestazione promossa dalla Federazione italiana Pesca sportiva-attività subacquee e nuoto pinnato (Fipsas), con il patrocinio di Rai per il Sociale, le Capitanerie di Porto e Legambiente, che serve a dare il proprio contributo al miglioramento dell'ecosistema marino italiano. L'obiettivo, pulire i fondali di alcune tra le più belle località d'Italia, è riportare a secco ciò che è stato disperso in mare, rintracciare e salpare le innumerevoli "reti fantasma" che spesso impediscono il corretto ciclo della vita marina.

"Ringrazio la Fipsas che ha dato vita all'iniziativa - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - in alcune delle località marittime più belle d'Italia. Fossacesia è tra esse per sottolineare il messaggio di rispetto e tutela dell'ambiente nella giornata ad esso dedicata. Il fondo marino sarà controllato dai sommozzatori, ripulito nel caso fossero trovati rifiuti o oggetti abbandonati in mare e poi i materiali raccolti saranno recuperati dall'azienda del servizio di igiene urbana e differenziati per il riciclo".

"Aderiamo all'iniziativa nazionale condividendone lo spirito di rispetto dei fondali marini e dell'ecosistema – aggiungono Giuseppantonio e Umberto Petrosemolo, consigliere comunale con delega alle Politiche per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente –. Per l'occasione, promuoviamo anche la pulizia della spiaggia della Marina e invitiamo già da ora tutti i cittadini, soprattutto i più piccoli, ad aderire".

Appuntamento quindi alle 9 sul lungomare nord di Fossacesia