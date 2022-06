Fossacesia, alunni della primaria visitatori per un giorno in Comune

FOSSACESIA - Il Comune di Fossacesia fa sapere che i bambini delle classi terze della Scuola primaria hanno ieri mattina visitato la sala del Consiglio comunale Falcone-Borsellino, accolti dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e dalla consigliera delegata all'Istruzione, Ester Sara Di Filippo.

Gli alunni sono stati accompagnati dalle maestre, Alessandra Russo e Silvana Della Marchesina, per seguire interessati gli argomenti proposti e porre domande, curiosi delle risposte che venivano loro date.

“Spesso si dice che i ragazzi saranno i cittadini di domani, – hanno affermato il sindaco Di Giuseppantonio e la consigliera Di Filippo - dimenticandosi che sono già cittadini oggi e accoglierli in Comune, spiegare loro come funzionano gli uffici, cosa vuole dire fare il sindaco, cosa avviene in Consiglio comunale e qual è la sua funzione è un momento di fondamentale importanza".