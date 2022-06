A Casoli il confronto pubblico su tutela del paesaggio e transizione ecologica

CASOLI - Si è svolto ieri a Casoli, presso il Cinema Teatro Comunale, un confronto pubblico per parlare di paesaggio e transizione ecologica. Sono stati invitati a partecipare amministratori e tecnici degli enti locali e i giovanissimi studenti dell’IISS Algeri Marino di Casoli. L'incontro è stato promosso e organizzato da Legambiente con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casoli, dell'Unitel.

Relatori dell'incontro: Barbara Di Lauro, vicesindaco del Comune di Casoli; Danilo Di Florio, amministratore delegato di Solis SpA; Pierluigi Properzi, INU - Curatore del Rapporto dal Territorio; Mosè Ricci, architetto, urbanista e docente universitario. I lavori sono stati aperti da Costanza Cavaliere, preside dell'IISS "Algeri Marino" di Casoli, che ha patrocinato l’incontro, e da Claudio Esposito, presidente di Unitel. Rebecca Virtù, della segreteria regionale di Legambiente ha coordinato gli interventi.



Queste le riflessioni conclusive dell’incontro, ricche di spunti sulle sfide che ci aspettano: la crisi energetica, conseguenza della guerra in corso in Ucraina, e la crisi climatica, con i suoi effetti tangibili anche a livello locale, rendono necessario un aumento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ed è sbagliata la contrapposizione di questa esigenza alla tutela del paesaggio. È necessaria una semplificazione della burocrazia per facilitare la nascita di progetti sul territorio. In Abruzzo manca il Piano Paesaggistico Regionale: la tutela dell’ambiente e del paesaggio e il governo delle trasformazioni necessarie nei territori passano attraverso l’approvazione e l’attuazione di piani di qualità che, nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio, coinvolgano i cittadini e i territori locali attraverso la partecipazione.