San Vito, dal 6 giugno apre il Centro d’accoglienza per i profughi ucraini

SAN VITO CHIETINO - Dal prossimo 6 giugno sarà attivo il Centro d'accoglienza sanitaria per i profughi ucraini, nella sede del poliambulatorio di San Vito Chietino, in via Raffaello Sanzio 53. Lo fa sapere in una nota l'Azienda sanitaria 2 Lanciano-Vasto-Chieti.

La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30. Nel centro sarà possibile effettuare anche i tamponi antigenici e le vaccinazioni anti Sars-Cov2 tramite prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Nella struttura saranno presenti pure una postazione per la Protezione civile e una per la Polizia di Stato. Responsabile della sede è la dottoressa Manola Rosato.