Atessa, Sevel: Marsilio compiaciuto dell’accordo Stellantis-Toyota

ATESSA - "Ho appreso con piacere l'accordo siglato da Stellantis con Toyota per la produzione di furgoni nell'impianto Sevel di Atessa". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Lo stabilimento della Val di Sangro si prepara a una nuova stagione con l'aumento della produzione che avrà sicuramente ripercussioni positive sull'occupazione diretta e indiretta. Il lavoro messo in atto dalla Regione per i collegamenti ferroviari con la zona industriale rappresentano quindi ulteriore volano per l'economia del territorio", conclude il presidente.