Orsogna, nel pomeriggio Parco dell’Annunziata diventa Oasi per un giorno

ORSOGNA - Appuntamento nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, a Orsogna, presso la Torre di Bene. Il parco territoriale attrezzato dell’Annunziata diventa oggi Oasi per un giorno, nell’attesa e nella speranza di acquisire questo titolo per sempre. Lo comunica l'associazione Wwf Chieti-Pescara in una nota.

"Lo scopo finale del WWF - ribadisce la nota - è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura".

Il Comune di Orsogna, in collaborazione con l’Istituto abruzzese per le aree protette (Iaap) e la cooperativa di Comunità Ursunia, partecipa infatti alla giornata delle Oasi con un programma che si svilupperà interamente nel pomeriggio.

Alle 15.30, ritrovo presso la Torre di Bene dove saranno presenti attivisti del Wwf per offrire informazioni e raccogliere eventuali iscrizioni. Alle 16, visita alla Torre di Bene (max 20 persone).

Dopo una mezz'oretta circa, comicia l'escursione all'interno del parco alla scoperta delle bellezze di quest’area. Il rientro e conclusione delle attività sono previste alle 19.

“Siamo pronti – ha detto - Andrea Natale, coordinatore dello Iaap – anche a Orsogna a ospitare coloro che vorranno scoprire angoli di natura e trascorrere un po’ di tempo immersi nel verde”.

“Un'occasione – ha sottolineato Nicoletta Di Francesco, presidente Wwf Chieti-Pescara - per aderire alle nostre strutture territoriali e

cominciare a darci una mano per tutelare e valorizzare il patrimonio naturale”. Per farlo il Wwf ha anche lanciato una petizione online per richiedere l’introduzione di un Garante della natura. Dopo la recente riforma, che ha inserito la tutela ambientale tra i principi generali della Costituzione italiana, è ora necessaria una figura di garanzia che possa fare in modo che si passi dalle parole ai fatti, conclude la nota.

Per firmare la petizione è necessario collegarsi a questo link.