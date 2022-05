Fossacesia, inaugurata cabina primaria di E-distribuzione

FOSSACESIA - Grazie alla cabina primaria di Fossacesia di E-Distribuzione inaugurata ieri, il territorio di Fossacesia e zone limitrofe possono disporre di una rete elettrica innovativa e digitalizzata. Lo fa sapere il Comune in una nota. Barbara Zito, responsabile dell'unità territoriale di Pescara-Chieti, e Antonio Cammarota, a capo dell'esercizio e manutenzione Rete di Area, hanno presentato l'infrastruttura energetica e il suo funzionamento ai sindaci Enrico Di Giuseppantonio di Fossacesia, Maria Giulia Di Nunzio di Santa Maria Imbaro, Ernesto Graziani di Paglieta, e del consigliere provinciale, Davide Caporale, in rappresentanza del presidente Menna. Erano presenti pure Dario Ciamponi dell'ufficio Politiche energetiche della Regione Abruzzo e Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti-Pescara.

"Una cabina primaria è un nodo fondamentale in un sistema elettrico - precisa la nota - perché riceve elettricità dalle linee in alta tensione della rete nazionale per trasformarla in media tensione e distribuirla capillarmente a cittadini e imprese".

Con questa nuova cabina in provincia di Chieti, E-Distribuzione migliora la qualità del servizio elettrico nei comuni di Fossacesia, Paglieta e Santa Maria Imbaro, alimentando circa 114 chilometri di linea a media tensione e oltre cinquemila 600 clienti. L'impianto consente una migliore ripartizione dei carichi, permettendo una più rapida ripresa del servizio in caso di eventuali guasti e un livello di tensione più stabile.

La realizzazione dell'impianto ha previsto un investimento di circa 3 milioni di euro. Il sindaco Di Giuseppantonio, anche a nome degli altri primi cittadini presenti, ha sottolineato "la grande disponibilità di E-Distribuzione verso un territorio della provincia di Chieti, soprattutto per la presenza di un'area industriale tra le più importanti del centro-sud del nostro Paese".

"Investimento - ha concluso il sindaco di Fossacesia - che assume un grande significato in questo momento in cui la produzione di energia sta subendo i contraccolpi del conflitto russo-ucraino".