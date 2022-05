Atessa, una donna di 57 anni perde la vita nello schianto tra due auto

ATESSA - Schianto tra una Dacia Sandero e una Range Rover Evoque nella mattinata di oggi tra via Genova e via Italia in Val di Sangro, un tratto spesso scenario di incidenti.



Una donna di 57 anni, originaria di Civitaluparella, che guidava la Dacia Sandero, ha perso la vita in seguito allo scontro. Nell'impatto sono rimasti feriti anche il conducente del Range Rover, che ha riportato traumi lievi, e il marito e la figlia che si trovavano nell'auto con la donna deceduta.

La figlia è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Pescara.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118.