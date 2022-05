Atessa, Sevel: nuovo stop di una settimana per carenza di componenti elettronici

ATESSA - Nuovo stop per la Sevel di Atessa e anche questa volta il fermo è dovuto alla carenza di componenti elettronici.

La produzione resterà in stallo per una settimana, da domani, 27 maggio, e per tutta la settimana dal 30 maggio al 4 giugno. Una situazione che non mancherà di avere ripercussioni anche sulle fabbriche dell'indotto.

Amedeo Nanni, segretario interregionale Abruzzo-Molise:

"La situazione è davvero preoccupante e rischia di diventare disastrosa nelle prossime settimane, a rimetterci sono i lavoratori di Sevel e indotto con contrazione di salari e in particolar modo i somministrati con perdita di posto di lavoro", commenta Amedeo Nanni, segretario interregionale della Fim Cisl Abruzzo e Molise.