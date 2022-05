Tornareccio, passeggiata del benessere tra i boschi di monte Pallano

TORNARECCIO - Domenica 22 maggio, in occasione della giornata mondiale della biodiversità, si svolgerà la manifestazione denominata Passeggiata del benessere, organizzata nell’ambito del progetto

Ambiente da Unicef – Comitato provinciale di Chieti, in partenariato con Agesci – zona di Chieti, con Legambiente circolo Geo Aps e con il patrocinio del Comune di Tornareccio.

L’escursione avrà luogo tra i boschi dell’area Monte Pallano e Lecceta d’Isca d’Archi. Parteciperanno i ragazzi e le ragazze di alcuni gruppi scout Agesci della zona di Chieti, insieme con bambini, ragazzi e famiglie di Tornareccio. Verranno creati due gruppi che partiranno rispettivamente dal Cea (Centro di educazione ambientale) Casanatura Fontecampana di Legambiente e dall’area picnic posizionata davanti alla Madonnina. I volontari Legambiente accompagneranno i giovanissimi partecipanti alla scoperta della biodiversità che i boschi di monte Pallano custodiscono e delle mura megalitiche e degli scavi archeologici dell’antica città di Pallanum.

Il programma prevede numerose attività, fra cui la mappa del benessere ideata da Unicef, pensate per coinvolgere e sensibilizzare i più piccoli sul tema della tutela ambientale e sulle nuove sfide che il cambiamento climatico impone.

La “Passeggiata del benessere” e il successivo appuntamento del 27 maggio, a Chieti, Largo Gian Battista Vico, con la presenza di uno stand dedicato, puntano a sostenere il progetto “Scuole di plastica” in Costa d’Avorio, programma che, attraverso la bonifica del territorio della Costa d’Avorio, invaso dalla plastica, si propone di riutilizzare questo materiale per la produzione di mattoni destinati alla costruzione di una scuola con il duplice scopo di sensibilizzare i più piccoli alle tematiche ecologiche e alla promozione del riciclo per scopi positivi.