Fossacesia, risorse PNRR per modernizzare i servizi informatici

FOSSACESIA - L'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha predisposto un progetto, da finanziare attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza (Pnnr), per cambiare e modernizzare il sistema gestionale dell'ente comunale.

"E' nostra precisa intenzione offrire servizi migliori e più celeri ai cittadini, sfruttando al meglio i sistemi informatici – precisa il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Per questa ragione, il nostro comune ha preparato un progetto che prevede un sostanziale cambiamento nei servizi e rapporti con il cittadino. Sarà più semplice per tutti accedere all'albo pretorio, documentarsi sulle delibere e le determine, oppure sulla trasparenza. Ma non è tutto – aggiunge il sindaco -. Sarà possibile, via email, prendere un appuntamento con uno dei nostri uffici, accedere ad alcuni documenti purché muniti di spid. Per chi non potrà raggiungere la sede comunale, potrà collegarsi online e dialogare via webinar con uno dei responsabili di settore. Ciò ovviamente potrà avvenire tramite pc, smartphone o tablet. Un grosso vantaggio per l'utenza, che eviterà di doversi spostarsi da casa o da ufficio".

Il progetto è coordinato dal Responsabile del Servizio Informatica, Domenico Moretti.