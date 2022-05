Fossacesia, veterinaria in aula per spiegare ai bimbi come relazionarsi con gli amici a 4 zampe

FOSSACESIA - Primo appuntamento per gli alunni delle seconde classi della scuola elementare di Fossacesia con il progetto "Una zampa in famiglia 2-Le avventure di Zampa". FOSSACESIA - Primo appuntamento per gli alunni delle

Infatti anche per questo anno scolastico, e per l'undicesimo consecutivo, l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, ha realizzato degli incontri svolti da veterinari docenti per amplificare il concetto del prendersi cura e della prevenzione degli animali domestici, in ottica One Health, e incrementa fortemente il rapporto scuola-famiglia. Gli incontri sono finanziati con il contributo non condizionato di MSD Animal Health Italia.

Il primo appuntamento si è tenuto nei giorni scorsi nella classe seconda B, delle insegnanti Antonella Campitelli e Pina Squarcella, e svolto dalla veterinaria Sara Romagnoli, che è stata subissate dalle tante e acute domande dei bambini, interessati a conoscere come comportarsi con i loro amici a quattro zampe. All'incontro presente la Consigliera Ester Sara Di Filippo, con delega alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, che ha anche portato il saluto del sindaco Enrico Di Giuseppantonio.