Atessa, le prime due fasce di semifinaliste a Miss Mondo Abruzzo

ATESSA - Il comune di Atessa ha ospitato la prima finale regionale del concorso nazionale Miss Mondo Italia, organizzata nella meravigliosa cornice del Centro Mites di Monte Marcone, all’interno della seconda edizione di “ABBRACIAMI”, un evento voluto fortemente dalla famiglia Rocco Menna, già promotore di finali regionali di concorsi di bellezza anche in passato, ed avvalendosi della collaborazione con Camillo Del Romano e Laika D’Agostino dell’Agenzia FourEvent, mandataria regionale del concorso.

Nella serata di sabato 14 maggio, il pubblico accorso ha assistito a uno spettacolo interessante di moda, bellezza, musica e danza, con la voce di Annamaria Coppola e le allieve della scuola di danza Peter Pan di Lanciano. La serata è stata presentata da Federica Michelli e Lorena Caporale. Le 19 miss, provenienti da ogni parte d’Abruzzo, sono state giudicate dalla giuria presieduta da Angelica Menna, ditta Mites, coadiuvata dal regista Tony Paganelli, Adalgisa Ranucci, Patrizia Di Pentima, Nicoletta Finoli, Veronica Mastrullo, Gaetano Mastronardi, Ludovica Ferrante, Carola Cannone e altri giurati.

Le due vincitrici della prima finale regionale con fascia di Miss Mondo Semifinalista Nazionale sono state Cristina Yaremchuk, 17 anni di Ortona. Bionda, alta 176 centimetri, è una modella e fotomodella. L'altra fascia è andata a Ludovica Vecchiotti, 16 anni di Vasto, mora e anche lei, alta 176 cm, è modella e fotomodella. Le due miss hanno staccato il biglietto per la finale nazionale di Gallipoli in programma dal 1 al 18 giugno.

Sono state assegnate altre fasce nel corso della serata e nello specifico: fascia Miss Mondo finalista regionale a Vivian Lapenna 19 anni di San Salvo (Ch); fascia Miss Gil Cagnè, vinta da Emanuela Di Ventura 20 anni di Teramo; fascia Miss Caroli, vinta da Morena Teti 23 anni di Lanciano; fascia Miss del Web by Agricola assegnata direttamente dal Web, è stata vinta da Federica Del Conte, 27 anni di Altino (Ch); fascia Miss Mondo Mites assegnata a Clizia Lanciotti, 20 anni di Città Sant’Angelo .

Le altre miss in gara sono state Elisa Scaricaciottoli, Andrea Ruzzi, Marida D’Onofrio, Ylenia Ciccocioppo, Cecilia Anzellotti, Claudia Vaccarelli, Sveva Zimbaro, Eliana Braccia, Federica Memmo, Isabella Di Ventura, Martina Peca e Giulia Cataldo.

Tutte le immagini sono state curate dalla fotografa ufficiale del concorso regionale Ninoska Valenza. Le miss hanno interpretato quadri moda con le collezioni di OLUMA Store di Atess, e le collezioni gioielli di Milanese di Atessa. Coreografie e back-stage curate da Laika D’Agostino e Martina Menna, la grafica di Francesco Rosato, elaborazioni dati Silvia Di Cicco e Camillo Del Romano.

Le acconciature delle miss sono state curate da Millenium di Angela Serafini di Atessa.

Prossime finali di Miss Mondo Abruzzo, il 22 maggio a Chieti nel centralissimo corso Marrucino, e la finalissima di Miss Mondo Abruzzo si terrà domenica 29 maggio all'Aquila nell’auditorium di Renzo Piano.