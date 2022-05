Week-end dove? San Giovanni in Venere, un gioiello sui Trabocchi

Week-end Dove? è la rubrica di Zonalocale che ti consiglia un luogo da visitare per una giornata in famiglia e tra amici. Borghi, chiese, castelli, paesaggi naturali. Cosa ti consiglieremo in questa puntata?

L’Abbazia di San Giovanni in Venere si trova a Fossacesia. Oltre alle peculiarità architettoniche e storiche, è doveroso sottolineare che la chiesa è collocata in un uno scenario naturalistico di incomparabile bellezza.

Per raggiungerla è necessario percorrere in auto la Strada Statale 16, magari facendosi "guidare" dal navigatore GPS o più semplicemente seguendo le indicazioni.

Oltre all'interno, è interessante visitare anche il retro dell'abbazia, con le tre absidi rivolte verso il Mare Adriatico. Diversi sono gli elementi stilistici che le caratterizzano allo stesso tempo: meridionali siciliani, romanico lombardi, borgognoni cistercensi. Ti consigliamo di prestare attenzione agli affreschi, ve ne sono cinque appartenenti a epoche diverse.

Dopo aver visitato l'interno, puoi passare un momento di serenità all'aria aperta, nel meraviglioso villino ottocentesco che precede l'abbazia lungo il viale. Oppure anche nel chiostro duecentesco.

Non ci sono particolari problemi di parcheggio, puoi lasciare la tua auto nei pressi dei punti di interesse. Gli orari consigliati, soprattutto nelle giornate calde di questo periodo, sono quelli della prima mattinata e del tardo pomeriggio: in modo da evitare il sole troppo aggressivo e anche di rimanere "imbottigliati" nel traffico della SS16. Per risparmiare potresti pensare di portare un pasto “al sacco”, anche se ti consigliamo vivamente di vivere l’esperienza di un pranzo su uno dei tanti trabocchi che caratterizzano la costa.

Articolo realizzato in collaborazione con viaggiando-italia.it. Foto di Viaggiando Italia.