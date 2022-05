Torino di Sangro, il camper RinasciItalia ha fatto tappa in paese

TORINO DI SANGRO - Il camper di "RinasciItalia" ha fatto visita nel territorio di Torino di Sangro, lo comunica il sindaco Nino Di Fonso. Il progetto è realizzato dall'associazione Aproflor Comuni fioriti, che farà tappa in oltre 600 comuni del litorale italiano e ha come obiettivo la natura, il verde e i fiori nelle vie dei nostri paesi, a partire dalle finestre e dai balconi della propria casa che vuol dire ritrovare un po’ di benessere e calma".

Durante la giornata trascorsa a Torino di Sangro, i rappresentanti dell'associazione hanno fatto un giro tra le strade e i vicoli del paese, visitando bellezze e peculiarità storiche.

"Come amministrazione - ha detto il sindaco - abbiamo deciso di aderire perché questa iniziativa ci permetterà di ottenere il marchio di qualità dell’ambiente di vita “Comune fiorito”, focalizzando l'attenzione sul nostro territorio e sul turismo".