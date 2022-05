Fossacesia, deraglia treno merci. Traffico ferroviario bloccato. L’aggiornamento

FOSSACESIA - Permangono i disagi dovuti a un incidente avvenuto alle 4,07 di stamane, nei pressi della stazione di Fossacesia. Gli ultimi due carri di un treno merci sono usciti dai binari. E' tuttora in corso l'intervento dei tecnici. Nessun ferito, ma tanti disagi per l'utenza del tratto ferroviario dell'Adriatica.

Già i treni dell'alta velocità e intercity hanno subìto cancellazioni o limitazioni di percorso tra San Vito Chietino - Lanciano e Vasto San Salvo. Trenitalia ha fatto sapere che è già attivo il servizio sostitutivo con autobus.

I treni cancellati, per ora sono:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:59)

I passeggeri diretti a Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10)

I passeggeri diretti a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27)

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9805 in partenza da Milano Centrale alle ore 10:21 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:27. Il treno oggi ferma a Milano Centrale, Parma, Modena e Civitanova Marche.

• IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)

I passeggeri diretti a Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno FA 8348 in partenza da Bari Centrale alle ore 6:10 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00)

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 610 in partenza da Lecce alle ore 8:20 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 17:00.

• IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 605 in partenza da Bologna Centrale alle ore 9:58 e in arrivo a Bari Centrale alle ore 17:05, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni, invece, parzialmente cancellati:

• FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58): cancellato tra Pescara (11:47) e Termoli (12:34)

I passeggeri diretti a Termoli possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Termoli, dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8801 che ne attende l'arrivo.

• FA 8816 Lecce (7:00) - Venezia Santa Lucia (16:08): cancellato tra Termoli (10:18) Pescara (11:07)

I passeggeri diretti a Pescara possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Pescara dove trovano proseguimento con il nuovo treno FA 8816 che ne attende l'arrivo.