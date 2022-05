Fossacesia, il Comune cerca scrutatori per referendum popolari del 12 giugno

FOSSACESIA - Il Comune di Fossacesia fa sapere che da oggi fino alle ore 12 del 18 maggio 2022, è possibile presentare la domanda per la nomina degli scrutatori ai referendum popolari che si terranno il 12 giugno prossimo. Gli interessati devono essere iscritti nell'albo scrutatori dell'ufficio elettorale. E' sufficiente la maggiore età. Gli studenti di scuole superiori o università possono partecipare purché non percepiscano redditi. Il modulo è scaricabile qui oppure si può andare in Comune per informazioni all'ufficio elettorale che si trova al piano terra.