Fossacesia, bando di concessione per locazione terreno comunale alla Marina

FOSSACESIA - La giunta comunale di Fossacesia ha approvato una delibera per l’avvio delle procedure di evidenza pubblica finalizzate all’assegnazione in locazione di un terreno di proprietà comunale inutilizzato. Lo fa sapere in una nota il Comune.

Il terreno si trova lungo la statale Adriatica 16, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, con un'estensione di 681 mq, da concedere in locazione per la durata di 6 anni. Potrà essere utilizzato per avviare attività commerciali o produttive. Il bando è consultabile sul sito del Comune, nella sezione Avvisi.

“E’ nostra intenzione valorizzare il territorio, - precisa la nota dell'amministrazione - allargare l’offerta diservizi per i cittadini e i turisti a Fossacesia Marina. E’ una iniziativa con la quale, in sostanza, intendiamo immettere nuova liquidità nel tessuto economico della nostra comunità". "E’ nostro dovere - conclude - guardare al futuro, dando fiducia a chi decide di vivere e investire nel nostro comune, soprattutto nella zona della Marina, diventata in questi ultimi anni particolarmente frequentata”.

Le domande di partecipazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 maggio 2022.