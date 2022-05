Paglieta, Pro Loco organizza la prima corsa podistica non competitiva in paese

PAGLIETA - L'associazione Pro loco Paglieta Aps, con il patrocinio della del Comune, organizza domenica 15 maggio, la tredicesima passeggiata ecologica e la prima corsa podistica per Paglieta. Quest'ultima non è competitiva e ci possono partecipare adulti e bambini.

Appuntamento in piazza Roma, alle ore 8, e partenza alle 9 seguendo il percorso che interesserà le contrade di san Nicola, quella di Torre e di santa Maria in Fiore, in prossimità del fiume Osento-Petrino-Collemici. Lì, è prevista una sosta per fare una ricca colazione e un aperitivo offerto dalla cantina Paolucci, tra gli sponsor dell'iniziativa.

Dopo la pausa, la passeggiata continua fino al Parco comunale del paese. Arrivo previsto alle 12,30, per un percorso complessivo di circa 8 chilometri. Alle 13 pranzo offerto dalla Pro Loco e incluso nel costo dell'iscrizione. Per chi non pranza, la quota è inferiore e c'è uno sconto di due euro per i tesserati. Questi sono i costi per partecipare: adulti non tesserati 20 euro, 18 per i tesserati; 7 euro per bambini fino a 10 anni, senza pranzo 10 euro per i non tesserati e 8 per quelli già iscritti alla Pro Loco.

In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato a data da destinarsi.