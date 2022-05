Fossacesia, l’Anci Abruzzo si struttura sul territorio

FOSSACESIA - Il direttivo regionale di Anci Giovani Abruzzo (Associazione dei comuni Italiani) si è riunito nella splendida cornice del Parco dei Priori di Fossacesia.

Al centro dell’incontro, convocato dal coordinatore regionale, Vincenzo D’Ercole, e dal vicecoordinatore regionale, Giovanni Finoro, c’è stata la strutturazione sul territorio abruzzese dell’associazione con la nomina dei quattro coordinatori provinciali e di 27 nomine dipartimentali.

All’adunanza hanno portato i loro saluti il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, la consigliera comunale con delega all’istruzione, Ester Sara Di Filippo, e il consigliere di opposizione del Movimento 5 Stelle, Nicola Allegrini.

La riunione si è svolta in un clima di collaborazione e unità con l’intenzione comune a tutti i partecipanti di voler divenire una fucina di innovazione e rinnovamento per la politica locale, per dare vita ad un’istituzione viva e dinamica.

Le nomine di coordinatori provinciali sono andate a Nicola Di Biase, assessore comunale di Castel Frentano, per la provincia di Chieti, Francesca Di Timoteo, consigliere comunale di Teramo, per il teramano, Federico Acconciamessa, consigliere comunale di Loreto Aprutino, per Pescara e Anna Maria Cicchinelli, consigliere comunale a Civita D’Antino, per la provincia aquilana.

“Questo è solo il primo dei tanti incontri che la nostra associazione ha intenzione di promuovere all’interno del territorio abruzzese – afferma il coordinatore D’Ercole. – Il nostro obiettivo è porre l’attenzione sulle molteplici attrattive del nostro territorio e mostrare fattivamente la nostra vicinanza alle centinaia di giovani sindaci, assessori e consiglieri sparsi sul territorio regionale, che ogni giorno si trovano a fare i conti con situazione, a volte, più grandi di loro.”

“È stato un onore ricevere nel complesso monumentale dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, che domina la Costa dei Trabocchi, tutto il direttivo di Anci Giovani Abruzzo” ha affermato il vice coordinatore regionale ed assessore alla sicurezza del comune di Fossacesia Finoro.

“Devo ringraziare il presidente D’Ercole –conclude Giovanni Finoro - per aver accolto la mia proposta di tenere questa prima riunione a Fossacesia. La valorizzazione delle giovani idee deve essere accompagnata dalla valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche del territorio che tutti noi, giovani amministratori, abbiamo la fortuna di amministrare.”

A conclusione della riunione sono state elencate le nomine dipartimentali come segue: Turismo, Giorgio Ripani assessore comune di Tortoreto, Politiche Giovanili: Antonella di Massimo assessore comune di Pianella, Sicurezza e legalità: Giovanni Finoro assessore comune di Fossacesia, PNRR-lavori pubblici: Angela Marciano consigliere comunale di Celano, Formazione amministratori: Davide Morante sindaco comune Salle, Fonti rinnovabili - transizione ecologica: Marco Mancini sindaco comune Lentella, Aree interne-parchi e riserve: Tiziana di Renzo sindaca di Lama dei Peligni, Valorizzazione Borghi: Rinaldo Seca sindaco di Castelli, Finanza locale: Mirko Rossi vice sindaco comune Mosciano Sant’Angelo, Coordinatore presidenti consigli comunali: Mattia Garzia presidente del consiglio del comune di Taranta Peligna, Enti locali e protezione civile: Claudia Tatone assessore comune di Cappelle sul Tavo, Integrazione e diritti civili: Paride Paci consigliere comunale di Chieti, Politiche per la montagna: Eliia Fogliardini consigliere comunale di Pizzoli, Ricostruzione 2009-2016: Nicola Salini consigliere comunale di Penna Sant’Andrea, Mobilità Sostenibile-piste ciclabili: Carla Zinni vicesindaco comune di Casalbordino, Finanziamenti e politiche europee: Marina Salvatore assessore comune di Rapino, Sanità- rete sanitaria: Piero Ianni assessore comune di Celano, Sociale e pari opportunità: Angelica Breda assessore comune di Alanno, Cultura: Arianna Barbetta assessore comune di Lettomanoppello, Scuola e servizi connessi: Alessandro Lannutti consigliere comunale di Gessopalena, Sport e impiantistica sportiva: Stefano Girosante consigliere comunale di Montesilvano, Agricoltura-progetto sibater e viabilità: Samuele di Profio sindaco del comune di Civitaquana, Ambiente (ciclo dei rifiuti): Ivan Verzilli consigliere comunale di Teramo, Medicina territoriale (Medici di base e guardie mediche): Paride Di Febo, assessore comune di Cappelle sul Tavo, Gestione fauna selvatica e conservazione ambientale: Cristian Colasante sindaco del comune di Introdacqua, Smart city: Cristian Aceto consigliere comunale di Roseto, Aree di crisi : Sara Tamburrini vice sindaco Torano Nuovo.