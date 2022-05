Archi, domenica in scena la tribute band dei Queen in onore delle festività patronali

ARCHI- Domenica 8 maggio, alle ore 22.00, in piazza G. Marconi il concerto dei"The real Queen experience" dei Queen on Fire, tribute band dei Queen, il famoso gruppo inglese guidato da Freddie Mercury. Una serata dal rock autentico con il vocalist Daniele Fasciani nei panni di Farrokh Bulsara, nome originale di Mercury.

Lo spettacolo si ispira al live Wembley del 1986, passato alla storia come uno dei concerti più sorprendenti nel panorama della musica internazionale. L'evento è inserito nel programma delle festività patronali, in onore di San Michele Arcangelo e San Nicola di Bari, di ritorno dopo due anni di stop forzato, causa pandemia.

Queen on Fire si è formato nel 2019 e ha già all'attivo numerosi concerti, non solo in Italia ma anche in Belgio, Olanda, Lussemburgo e nord della Francia. La band è composta da Daniele Fasciani, alla voce e al piano, Duccio Grizi al basso, Marco G. Di Marco alla chitarra e Francesco Caprara alla batteria.

Lo showman Fasciani, da sempre fan dell'intramontabile Freddie Mercury, del quale interpreta voce e movenze, racconta così il suo amore a prima vista per il cantante della rock band britannica: "Quando Freddie morì -racconta Fasciani- avevo solo sei anni ma, guardando i video che in quei giorni passavano in tv, ne rimasi subito colpito. Il suo carisma fu per me un colpo di fulmine e si trasformò subito in passione. Complice mio zio che all'epoca aveva un negozio di dischi e mi riforniva di musicassette e dischi dei Queen".

"Ho iniziato a interpretare Freddie nel 2006 –aggiunge- che in quegli anni si esibiva con il suo primo gruppo nei locali di Roma, la mia città. Poi, la svolta nel 2014, quando la passione si è trasformata in lavoro. Da allora mi sono esibito in circa 500 concerti dedicati ai Queen".

Tra i brani che il pubblico potrà ascoltare, quelli più noti come We are the champions, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic e Under pressure ma anche brani meno famosi che saranno di certo apprezzati dai fan di vecchia data. Tra questi: Killer Queen, Keep yourself alive e Fat bottomed girls. Il tutto arricchito da scenografici cambi d'abito del cantante, in perfetto stile Freddie Mercury.

I Queen on Fire, che il prossimo 17 maggio saliranno sul prestigioso palco del Forum di Liegi, in Belgio, vantano inoltre un nutrito gruppo di fan al seguito. Ben 600 gli appassionati – al momento - che si sono riuniti nel The real Queen experience fan club e che seguono la band nelle diverse tappe del tour, anche all'estero.

"Finalmente, dopo questi due anni, possiamo respirare un po' di aria di libertà", dicono i ragazzi del Comitato feste di Archi che insieme alla parrocchia Santa Maria dell'Olmo hanno stilato il programma delle festività patronali che proseguirà lunedì 9 maggio con l'orchestra Tommaso e il Gruppo Fantasy alle ore 21.30, sempre in piazza Marconi.