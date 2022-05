Palmoli, arriva la prima edizione del Pizza Citra Festival - GALLERY

PALMOLI - Dal 2 al 7 giugno a Palmoli, in provincia di Chieti, arriva la prima edizione di Pizza Citra Festival, l'evento dedicato alla pizza e alle arti bianche. Sei giorni di degustazioni, show cooking e corsi con la partecipazione dei migliori pizzaioli d'Italia, che saranno un viaggio dal Nord al Sud dello Stivale per far rivivere le tante sfaccettature del piatto più conosciuto e amato al mondo.

Il Festival, organizzato dall'associazione Non Più Soli Aps con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Comune di Palmoli, sarà suddiviso in più aree tematiche. La prima riservata ai maestri pizzaioli italiani che presenteranno e faranno assaggiare ai visitatori le differenti tipologie di pizza, dalla classica napoletana a quella fritta. Poi gli spazi dedicati all'antipasteria fritta italiana, per raccontare le mille tradizioni del fritto delle varie città italiane, alle materie prime – farina, pomodoro, mozzarella e fior di latte - indispensabili per la creazione di una pizza di qualità e uno spazio riservato al pane e all'olio extravergine d'oliva. Un'altra area sarà allestita per workshop e incontri tecnici con appuntamenti che vedranno la partecipazione di maestri pizzaioli, operatori del settore e giornalisti per parlare dell'evoluzione della pizza, delle nuove tendenze e dell'eccellenza agroalimentare. Non mancheranno i laboratori aperti a tutti coloro che vorranno imparare i segreti legati al mondo della pizza e della lievitazione.

In occasione dell'evento, inoltre, si terrà la prima edizione del concorso Pizza Citra Festival, una competizione in cui si sfideranno i maestri pizzaioli e che premierà la pizza più buona del festival. Ogni giornata sarà completata da un ricco programma di intrattenimento con una serie di show di musica, cabaret e dj set. Tra gli ospiti il noto attore abruzzese Federico Perrotta con lo spettacolo "Io sono Abruzzo".

L'ingresso all'iniziativa, che si terrà in contrada Cesana dalle ore 10.00 in poi, è gratuito. Mentre per coloro che vorranno degustare e assistere agli spettacoli serali è necessario acquistare il biglietto, comprensivo del coupon per la cena, già disponibile su Ciaotickets.