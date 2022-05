Ad Atessa la "Giornata per il mondo del lavoro 2022"

ATESSA - Ad una settimana di distanza dal 1° maggio, l’arcidiocesi di Chieti-Vasto vivrà domenica prossima la Giornata per il mondo del lavoro 2022. Per l’occasione, l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e dal lavoro ha organizzato un incontro-dialogo che si terrà l'8 maggio dalle 17.30 ad Atessa, presso il Giardino del Pozzo Antico in contrada Saletti.

Il tema scelto dai vescovi italiani per il messaggio in occasione del 1° maggio, ricordano dall’arcidiocesi, è “La vera ricchezza sono le persone. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. All’evento di domenica 8 maggio parteciperanno mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, Giulio Borrelli sindaco di Atessa, Luigi D’Alessandro vicepresidente dell’Anmil, e Annalisa Antichi, imprenditrice. Introdurrà i lavori i lavori Daniela Palladinetti, direttrice dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro.