Paglieta, convocato il consiglio comunale. L’ordine del giorno

PAGLIETA - E' convocato in seduta straordinaria, in prima convocazione il giorno 29 aprile alle ore 18:30, il consiglio comunale di Paglieta.

Al centro della discussione ci sarà la tassa sui rifiuti (tari). Sarà infatti discusso anche il piano economico finanziario per il periodo 2022-25 e l'approvazione del piano tariffario 2022.