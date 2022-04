Fossacesia, un 25 aprile in memoria della Liberazione e impegno per la pace

“A distanza di 77 anni. Mai avremmo immaginato di dover veder morire bambini, anziani, uomini e donne in un’altra guerra. E’ un 25 aprile triste, segnato dal dolore per chi in questo momento soffre. Dobbiamo tutti aprire il cuore alla speranza e da ognuno di noi, proprio in questo giorno così importante per l’Italia, deve arrivare il forte impegno perché il conflitto in Ucraina si fermi il prima possibile e che si intraprenda al più presto la strada della pace”.