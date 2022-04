Fossacesia in Eccellenza, la gioia del sindaco Di Giuseppantonio

FOSSACESIA - “Il Fossacesia è in Eccellenza, un traguardo mai raggiunto che riempie di gioia tutti noi”. Sono le prime parole a caldo del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dell'assessore allo Sport Maura Sgrignuoli dopo il successo ottenuto sul campo della Tollese, che ha sancito, ad una sola giornata dalla conclusione del campionato di Promozione, girone C, la promozione dell’Union Fossacesia nel torneo di Eccellenza.

“Un epilogo importante, che raccoglie i frutti dell’ottimo lavoro svolto dal presidente Ursini, dai dirigenti e dai giocatori dell’Union - proseguono il sindaco Di Giuseppantonio e l'assessore Sgrignuoli - ai quali va il plauso dell’intera Amministrazione Comunale e della nostra città. Da parte nostra, ci siamo impegnati molto in questi anni per tenere il passo con le ambizioni dell’Union e riuscire a realizzare il nuovo campo sportivo Vincenzo Granata, i cui lavori hanno subito un rallentamento sul cronoprogramma a causa della pandemia. La conclusione è oramai imminente e nella prossima stagione calcistica avremo finalmente la possibilità di far giocare l’Union Fossacesia in un impianto moderno e rispondente all’importanza della categoria”.

Il sindaco ha annunciato che domenica prossima, ultima giornata di campionato di Promozione Girone C, sarà presente per festeggiare insieme ai tifosi la storica promozione.