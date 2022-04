Fossacesia, «Un 25 aprile triste, apriamo il cuore alla speranza»

FOSSACESIA - "A distanza di 77 anni mai avremmo pensato di dover rivedere morte e distruzione in Europa. Mai avremmo immaginato di dover veder morire bambini, anziani, uomini e donne in un'altra guerra. E' un 25 aprile triste, segnato dal dolore per chi in questo momento soffre. Dobbiamo tutti aprire il cuore alla speranza e da ognuno di noi, proprio in questo giorno così importante per l'Italia, deve arrivare il forte impegno perché il conflitto in Ucraina si fermi il prima possibile e che si intraprenda al più presto la strada della pace".

E questo il messaggio che il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio lancia alla vigilia della Festa della Liberazione. La ricorrenza verrà celebrata a Fossacesia, città medaglia d'argento al merito civile, con una cerimonia che inizierà alle ore 11 in Largo Castello, con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti per la Pace e la Libertà. Vi prenderanno parte assessori e consiglieri comunali, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le rappresentanze delle associazioni d'arma e del volontariato. La cerimonia si concluderà alle 11.15 in Piazza A. Fantini, con la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti.