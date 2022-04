Paglieta: arriva #Ripartiamoda100, il tour della Moto Guzzi

PAGLIETA - Il Moto Velo Club Lecco (Associazione dilettantistica affiliata alla FMI), a cent’anni dalla sua fondazione (1922 – 2022), promuove una coinvolgente manifestazione, in collaborazione con il Comune di Mandello del Lario e il patrocinio di Città dei Motori, che porterà un gruppo di 20 motociclisti ad attraversare lo stivale toccando le “Città dei motori” con partenza da Mandello del Lario e arrivo a Lecco.

Il tour di motociclette e centauri è denominato #Ripartiamoda100 e festeggerà on the road anche il primo secolo di vita della Moto Guzzi, uno dei marchi più iconici del motorismo italiano.

Dal 21 aprile al 1° maggio, partendo da Mandello del Lario, patria della Guzzi, il giro toccherà tutte le Città dei Motori, la rete Anci che raggruppa i Comuni del Made in Italy motoristico. Il percorso si snoderà su oltre 4.500 km suddivisi in 10 soste, da viaggiare tra le 35 Città dei Motori.

La carovana farà tappa a Paglieta il 28 aprile, alle ore 17:00, in Piazza Roma, e sarà caratterizzato dal saluto di benvenuto al gruppo dei centauri da parte del sindaco, avv. Ernesto Graziani e dell’Amministrazione comunale; all’arrivo della carovana ci sarà un brindisi, grazie alla collaborazione dello sponsor Cantina Paolucci, mentre il presidente del Moto Velo Club, Fabrizio Bianchi e Claudio Invernizzi, responsabile della manifestazione del Centenario del Giro d’Italia in moto, consegneranno al primo cittadino di Paglieta un cartello con la distanza KM fra le due città.

L'evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche di territori uniti dalla storia e dalle tradizioni motoristiche.

L’evento sarà seguito dal canale 229 di Sky, dedicato ai motori.

«Siamo lieti di accogliere i centauri del “Giro dell’amicizia”, per i 100 anni del Moto Velo Club Lecco e il secolo di vita della Moto Guzzi», dichiara il sindaco di Paglieta Ernesto Graziani, che aggiunge, « Il nostro paese è coinvolto per la sua appartenenza a Città dei Motori, ed avrà il privilegio di partecipare alla ripartenza delle attività dei club delle moto, le cui iniziative si erano arrestate per oltre due anni, a causa del periodo della pandemia. Auguriamo al Moto Velo Club di Lecco e alla storica Moto Guzzi una lunga vita , ricca di entusiasmanti sfide e del valore dell’amicizia e dello sport che uniscono gli appassionati delle due ruote».