Turismo, Fossacesia ha preso il volo: tante presenze nel fine settimana di Pasqua

FOSSACESIA - Week end di Pasqua come prova di gradimento per Fossacesia in vista dell'estate. La risposta è stata davvero notevole a conferma del trend positivo per presenze che da alcuni anni si registra per la località della Costa dei Trabocchi. Pienone nei ristoranti, nei bar, pizzerie e negli stabilimenti balneari, che hanno riaperto dopo la pausa invernale. Soprattutto si sono visti tantissimi giovani, con la spiaggia che è tornata ad animarsi.

"Sono segnali che ci lasciano intravedere una estate 2022 da grandi numeri – ammette il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Ci stiamo già organizzando per il prossimo fine settimana del 24 e 25 aprile, un altro banco di prova per noi per constatare cosa e dove migliorare l'accoglienza e i servizi per accompagnare la ripresa. Il rilancio di Fossacesia Marina è frutto della lungimiranza anche degli imprenditori che ne hanno colto le potenzialità ed hanno deciso di investire nell'apertura di nuovi pubblici esercizi ed è quindi importante per la nostra Amministrazione fare in modo che tutto funzioni bene. La nostra soddisfazione non si limita solo alla Marina, ma viene anche dalle numerose presenze registrate nell'area monumentale di San Giovanni in Venere, che si conferma uno dei luoghi più frequentati d'Abruzzo. Sono certo che la prossima stagione estiva confermerà che Fossacesia ha preso davvero il volo".