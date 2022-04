Torino di Sangro, concessioni demaniali marittime per l’estate 2022

TORINO DI SANGRO - E' stato pubblicato il bando per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale per la stagione balneare 2022.

Ad annunciarlo tramite un avviso sul sito istituzionale, è l'amministrazione comunale. La concessione sarà a carattere temporaneo stagionale è limitata alla sola stagione balneare 2022 con l’obbligo di rimozione di tutte le attrezzature installate, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 settembre.

Le domande di partecipazione possono essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese in genere, associazioni senza fini di lucro. Non potrà presentare domanda chi risulta essere già titolare di una concessione demaniale marittima in corso di validità.

Tutti i dettagli sono disponibili sul bando.