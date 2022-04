Anziani e tecnologia: a Fossacesia parte il corso per l’uso di internet con i tablet

FOSSACESIA - "e una mole non indifferente di persone si trova ad annaspare con grandi difficoltà in quel mondo, anzi in quell'universo, data la sua vastità e complessità. Ci siamo resi conto che non è solo una questione di separazione con coloro che vivono in luoghi geograficamente lontani, ma quelli distanti come età. Per cercare di superare questo che rappresenta un problema, una sorta di isolamento, abbiamo ritenuto utile promuovere il Progetto di Educazione digitale, dedicato ai nostri cittadini che abbiano compiuto 65 anni di età e residenti nel nostro comune. Siamo certi che questa iniziativa offrirà un, per poter usufruire al meglio dei servizi di pubblica amministrazione ma anche per quelli di carattere sanitario. Tutto ciò scaturisce dall'esperienza vissuta con la pandemia, con l'isolamento forzato che ha causato e messo sotto gli occhi di tutti che bisogna evitare in futuro situazioni del genere".