Paglieta, arriva l’ok alla ricostruzione del ponte Guastacconcio

PAGLIETA - La Provincia di Chieti ha comunicato al sindaco di Paglieta, avv. Ernesto Graziani, che è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica di ricostruzione del ponte Guastacconcio sul fiume Sangro, per un importo complessivo dell’intervento di € 2.660.564,86 a valere sui fondi del DM 225/2021, “Messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di provincia e città metropolitane” – Annualità 2021-2023.

Il progetto ha come obiettivo la ricostruzione del ponte Guastacconcio sul fiume Sangro, posto al km 6+297 della S.P. 97 “Bonifica di Mozzagrogna”, ad oggi interrotta a causa del crollo avvenuto il 13 febbraio 2022.

Nell’ambito del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica si prevede la ricostruzione del ponte sullo stesso sedime del precedente per il ripristino della continuità della strada provinciale.