Atessa: cocaina in auto e un arsenale in casa, denunciato in stato di libertà

ATESSA - Denunciato in stato di libertà dai carabinieri del N.O.R.M di Atessa alla Procura Repubblica di Lanciano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per detenzione abusiva di armi, un 46enne italiano residente a Paglieta ma di fatto domiciliato ad Atessa.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri 14 aprile. Sono le 18 circa quando l’uomo, in compagnia di una donna ed alla guida di un veicolo Fiat Panda, viene fermato in località Collepietre di Atessa per un normale controllo di routine. All’atto del controllo il 46enne già chiacchierato in materia di stupefacenti, manifesta un certo nervosismo, rispondendo in modo incerto e contraddittorio alle domande che gli venivano rivolte.

I militari decidono di approfondire il controllo, effettuando una perquisizione personale e veicolare, durante la quale viene rinvenuto sotto il sedile anteriore lato passeggero, un involucro celeste in cellophane contenente circa 40 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare presso il domicilio di Atessa ha permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione e 1,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, ma soprattutto un ingente quantitativo di armi bianche, ben 11 coltelli ma anche due cartucce a pallini calibro 12. Coltelli di ogni genere e misura, da caccia, da sopravvivenza, a serramanico, da lancio, armi bianche che tuttavia l’uomo non poteva detenere in quanto nell’aprile 2009 era stato raggiunto da un provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dal Prefetto di Chieti.

Le armi e lo stupefacente sono state sequestrate.