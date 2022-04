Santa Maria Imbaro. Controlli agli autolavaggi, denunciato gestore pakistano per lavoro nero

SANTA MARIA IMBARO - Proseguono i controlli della compagnia dei carabinieri di Ortona contro lo sfruttamento del lavoro nero.

A Santa Maria Imbaro i carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano e segnalato all'INPS per lavoro irregolare il titolare di un autolavaggio di origini pakistane.

I carabinieri operanti hanno trovato nell'impianto un connazionale del titolare che era impiegato nel lavaggio delle auto. Il giovane era privo di documenti di identità e di permesso soggiorno e quindi impossibilitato ad ottenere un contratto di lavoro regolare.

Oltre al titolare, l'operaio irregolare è stato denunciato in stato di libertà per immigrazione clandestina e sono state avviate le procedure per l'espulsione.