Paglieta. Autovelox per controllare la velocità: ecco dove

PAGLIETA - L'ufficio di Polizia Locale ha predisposto una serie di servizi di controllo della velocità.

Sarà sperimentata anche la tecnologia "Targa Ok", in grado di rilevare numerose informazioni sui veicoli in transito, come la verifica dell'assicurazione, della revisione, l'esistenza di un fermo amministrativo e il controllo su automezzi rubati.

Le località e gli orari sono indicati nella foto.