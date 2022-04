Addio alla mamma di Maurizio Lupi. Il cordoglio del sindaco di Fossacesia

FOSSACESIA - «È con dispiacere che apprendo della scomparsa, a Milano, della nostra concittadina Maria Seca, mamma dell'onorevole Maurizio Lupi, donna ricca di umanità, simpatia e generosità».

Sono le parole pronunciate dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, appresa la notizia della morte della signora Maria, 90 anni.

«Cittadina di Fossacesia, nel 1954 si era trasferita nel capoluogo lombardo raggiungendo il marito Nicola Lupi, partito dalla nostra città qualche anno prima. Dalla loro unione - prosegue il sindaco - sono nati Maurizio e Luciano. Sempre legata alla sua Fossacesia, tornava ogni anno, in estate per riviverla dopo averla lasciata a soli 22 anni per andare a lavorare a Milano. Un amore per Fossacesia che tanto lei, quanto il marito Nicola, morto nel 2012, hanno trasmesso ai figli. Un forte rapporto – ricorda Di Giuseppantonio - che è cresciuto negli anni in particolare in Maurizio, assessore di Milano, deputato ed ex ministro delle Infrastrutture, cittadino benemerito di Fossacesia. A nome mio, dell'Amministrazione comunale e dei cittadini di Fossacesia, in questa triste circostanza, porgiamo le nostre sentite condoglianze all'amico Maurizio e alla famiglia».