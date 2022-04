Paglieta, al via una raccolta alimentare per la popolazione ucraina

PAGLIETA - Proloco Paglieta e Protezione civile con il patrocinio dell' Amministrazione comunale di Paglieta e in collaborazione con altre associazioni e l'Istituto Comprensivo "B.Croce"organizzano punti raccolta alimentare presso i 5 negozi di generi alimentari esistenti in paese e in pianura, a sostegno della popolazione ucraina in guerra e rimasta in patria.

L' iniziativa partirà nei giorni 8 e 9 aprile, nelle attività commerciali del paese e pianura, con orario dalle ore 9 alle 13, e dalle 17 alle 20; inoltre sarà possibile partecipare alla colletta alimentare a favore degli ucraini, ogni venerdì e sabato, dalle 17 alle 20, raggiungendo Corso Vittorio Emanuele, 20. Lì ci sarà una postazione di volontari ad attendere chi vuole donare.