Fossacesia. Sostegni alimentari e per pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

FOSSACESIA - Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande con le quali ottenere la concessione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali della città, che aderiranno all'iniziativa. Previsto anche il rimborso diretto di quanto pagato a titolo di canone di locazione per contratti legalmente registrati (con esclusione di richieste già accolte ai sensi della Legge 4.12.1998 n. 431 per l'annualità 2021) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, TARI e d IMU) anche relativi al 2021 ed intestate al richiedente.

Le richieste sono disponibile on-line oppure presso l'Ufficio Anagrafe e presso l'Ufficio del Segretariato Sociale, al piano terra del Municipio, in Via Marina 18 e dovranno essere presentate, o pervenire, entro il termine perentorio di giovedì 14 APRILE 2022 ore 12. Per coloro che avessero bisogno di aiuto per a compilazione delle domande, è possibile contattare il Segretariato Sociale al numero di telefono 0872 608740 nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Per quanto riguarda i buoni spesa, una volta ricevuta la disponibilità degli esercizi di generi alimentari ad accettare i buoni che saranno distribuiti ai nuclei familiari in difficoltà in seguito all'emergenza epidemiologica Covid 19, verrà pubblicato sul sito fossacesia.org l'elenco dei negozi dove poter acquistare i beni alimentari. Il buono spesa non è cedibile e non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti.