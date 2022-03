Al via i lavori di tinteggiatura resistente alla proliferazione batterica degli uffici comunali

FOSSACESIA - Con gli interventi al Settore Anagrafe che hanno preso il via oggi e che proseguiranno nella giornata di domani 1 aprile, sono iniziati i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale di Fossacesia, che prevedono tinteggiatura con idropittura lavabile igienizzante, anti-inquinamento e resistente alla proliferazione batterica dei vari uffici. I lavori sono stati affidati alla ditta Mario Giammarino di Fossacesia, per un importo di spesa di 47.792,28 euro.



"Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento previsto per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 1, in modo da rendere gli ambienti del Comune rispondenti alle norme igienico-sanitarie, per tutelare quanti vi operano e per i cittadini – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo iniziato con gli uffici che ospitano il servizio Anagrafe e poi procederemo con gli altri. Man mano, attraverso il sito istituzionale e i social, comunicheremo alla cittadinanza dove saranno in corso i lavori, la loro durata e la riapertura al pubblico".