Parcheggia in autostrada A14 e scende dall’auto: travolto da un furgoncino

FOSSACESIA - Ha posteggiato la propria auto sulla corsia d’emergenza, in A14, è sceso ed è stato travolto da un mezzo pesante. Un uomo di 38 anni della provincia di Cosenza è ora ricoverato in coma. E’ accaduto nella tarda mattinata, intorno alle 12.30, nel territorio di Fossacesia, al chilometro 416. L'uomo ha accostato ed è sceso dal mezzo. Ha cominciato a camminare sull'arteria ed è stato travolto da un camioncino in transito. Stando ai primi accertamenti effettuati dalla polizia autostradale di Vasto Sud, potrebbe trattarsi di un tentativo di suicidio. Il ferito, politraumatizzato, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato successivamente in elicottero all’ospedale di Pescara, dove si trova in gravissime condizioni. Il tratto di autostrada, tra Lanciano e Val di Sangro, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni di marcia. I rilievi, ancora in corso sono affidati alla Polizia autostradale della Sottosezione di Vasto Sud.