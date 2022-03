Ad Atessa si è riunita l’Assemblea provinciale del Partito democratico

ATESSA - Nella giornata di ieri si è tenuta l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Chieti ad Atessa, nella sala Polivalente in Piazza Oberdan. All'incontro hanno partecipato amministratori, delegati, dirigenti territoriali e iscritti al Partito Democratico.

"Finalmente torniamo a riunire, in una vera e produttiva mattinata di lavoro in presenza, la comunità provinciale del Partito Democratico, dopo le difficoltà di incontrarsi a causa dell'emergenza Covid. Ringrazio per la presenza ed il saluto il Sindaco di Atessa Giulio Borrelli: abbiamo scelto non a caso Atessa per rispondere con la nostra vicinanza e sostegno a Borrelli ed alla coalizione, all'imbarazzante minestrone fatto di accordi segreti che sta emergendo alle cronache locali per tornare a mettere le mani su questo importante centro. Un incontro partecipato e ricco di spunti e riflessioni, dove è emersa la chiara volontà di tornare a impegnarsi nell'organizzazione territoriale del nostro partito che ripartirà dai nuovi circoli di Archi e Villalfonsina, approvati in Assemblea. Non saranno i soli nuovi circoli, visto che in tante comunità ci si sta organizzando per prepararsi agli importanti appuntamenti dei prossimi mesi". – commenta il Segretario Provinciale del PD Leo Marongiu che aggiunge nella sua relazione: "Serve un approccio nuovo, quasi rifondativo, perché in questi anni è cambiato davvero il mondo con il Covid ed ora la guerra in Ucraina e si sono avvicendati tre governi nazionali, c'è un nuovo segretario con l'autorevole guida di Enrico Letta ed a livello territoriale ci sono state tante elezioni amministrative importanti, compresa la larga vittoria di Francesco Menna in Provincia. A tutti, parafrasando l'intervento di Luciano D'Alfonso all'Assemblea, chiedo di essere concavi e lavorare per portar soluzioni al partito ed alle nostre comunità" chiosa Leo Marongiu.

Nell'Assemblea provinciale è stato eletto il nuovo coordinamento politico ed è stata presentata la nuova segreteria così composta: Barbara Di Roberto, Paride Paci, Livio Bove, Salvatore Martorella, Massimiliano Natale, Ilenia Tumini, Guerriero Giannantonio, Marta Rapa, Beatrice Fioriti, Sabato Giugliano e Sergio Di Ninni.

Nel dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco di Atessa Giulio Borrelli, il Sen. Luciano D'Alfonso, Silvio Paolucci capogruppo consiglio regionale PD, Filippo DI Giovanni consigliere provinciale e la Vice-Segretaria regionale del PD Elisabetta Merlino.