Fossacesia, via libera alla ristrutturazione della stazione Carabinieri

FOSSACESIA - La Giunta comunale di Fossacesia, guidata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha approvato la delibera per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'edificio che ospita la Stazione dei Carabinieri di Fossacesia. Il cantiere aprirà nei prossimi giorni.



"Sono interventi necessari per rendere più confortevole e rispondente alle crescenti esigenze la sede dell'Arma qui a Fossacesia, per la quale - spiega il Sindaco Di Giuseppantonio - avremo così un presidio ancor più capillare su Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro e Rocca San Giovanni, che permetterà di migliorare il già prezioso lavoro svolto dall'Arma sul territorio, offrendo servizi e sicurezza sempre maggiori a cittadini e turisti. Si tratta di opere che sono necessarie per migliorare gli ambienti di lavoro , il rispetto del distanziamento dei luoghi di uso comune, quali spogliatoi, camerate, mense e servizi igienici. Inoltre, si procederà alla sistemazione degli alloggi per coloro che soggiorneranno nell'immobile di via Marina".



Ad affrontare i costi per gli interventi di manutenzione, per una spesa di circa 52mila euro, non sarà solo il Comune di Fossacesia, che coprirà con 40mila euro. Infatti, grazie all'accordo raggiunto nel luglio scorso con i sindaci Tommaso Schips (Mozzagrogna), Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni) e Maria Giulia Di Nunzio (Santa Maria Imbaro), tutti centri che rientrano nell'area territoriale di competenza della Stazione dei Carabinieri di Fossacesia, vi sarà un contributo di compartecipazione.