Villa Scorciosa, possibile revoca del divieto di utilizzo di acqua per scopi potabili

FOSSACESIA - La Sasi che gestisce il servizio idrico integrato ha il compito di fornire informazioni e delucidazioni agli utenti per il divieto sull'utilizzo dell'acqua per scopi potabili nella frazione Villa Scorciosa. Fino a nuova comunicazione da parte dell'ASL Lanciano/Vasto/Chieti, dell'Arta Abruzzo e della Sasi, l'ordinanza sindacale potrebbe essere revocata il 18 marzo. Lo stesso sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha chiesto alla Sasi di individuare tempestivamente le cause della non conformità delle analisi dell'acqua destinate al consumo umano e di "non provvedere meramente - così come scrive il dirigente medico del Sian Asl - alla risoluzione temporanea del problema ma di attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate".I cittadini possono chiedere informazioni ai seguenti recapiti Sasi:Pronto Intervento (H 24) 800.99.51.01 Servizio Clienti 800.91.55.22