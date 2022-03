Fossacesia. Campo sportivo Granata, vanno avanti i lavori di ristrutturazione

Nella sala consiliare del Comune di Fossacesia si è tenuto recentemente un nuovo incontro, dopo quello svoltosi nello scorso mese di gennaio, incentrato sullo stato dei lavori al campo sportivo Vincenzo Granata. Alla riunione, voluta dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, presenti l'Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli, l'architetto Gabriele Di Nunzio, progettista e direttore tecnico dei lavori l'ing. Alessandra Ferrante, Responsabile del settore Lavori Pubblici, Maurizio Marrone, in qualità di responsabile unico del procedimento e i responsabili delle società calcistiche di Fossacesia.



"Le informazioni ricevute dall'architetto Di Nunzio hanno offerto un positivo quadro sull'avanzamento degli interventi nell'impianto sportivo – spiega il sindaco Di Giuseppantonio -. Nonostante le criticità legate al reperimento di alcuni tipi di materiale alle quali ora si è aggiunta la crisi del settore autotrasporti a causa dell'innalzamento dei prezzi del carburante, i lavori, complice anche le favorevoli condizioni climatiche delle ultime settimane, sono comunque andati avanti e si sono concentrati su altri interventi, dando continuità al progetto di ristrutturazione. Una situazione riscontrata dagli stessi responsabili delle società calcistiche fossacesiane".



Dal canto suo, l'Assessore Sgrignuoli spegne sul nascere alcune polemiche che si sono registrate negli ultimi giorni e precisa: "Gli interventi previsti per il campo Granata sono più articolati e per questo non possono essere paragonati a quelli che sono stati eseguiti in altre località. Nel nostro caso, infatti, i lavori non stanno riguardando il rifacimento del solo terreno di gioco, ma dell'impianto di illuminazione, degli spogliatoi, delle vie di fuga prescritte per gli spettatori, fondamentali queste ultime per l'omologazione del campo. Io ed il sindaco siamo attenti e sollecitiamo costantemente la conclusione dei lavori, ovviamente nel rispetto del contratto e delle regole. Del resto le Amministrazioni Di Giuseppantonio si distinguono da sempre per la trasparenza. Si tratta quindi di un impegno maggiore a conclusione del quale Fossacesia si ritroverà un Vincenzo Granata diverso e moderno. Intanto, un altro impianto calcistico è tornato disponibile – annuncia l'Assessore Sgrignuoli -. Si tratta del terreno di gioco di Villa Scorciosa nel quale, dopo gli interventi decisi dall'Amministrazione, dalla scorsa settimana è a disposizione delle società calcistiche".