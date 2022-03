Fossacesia. M’illumino di meno 2022, l’amministrazione incontra gli studenti

FOSSACESIA - Il Comune di Fossacesia ha aderito anche quest'anno all'evento M'illumino di meno 2022 , che si è tenuto oggi . La diciottesima Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Rai Radio2, in questa edizione mira a valorizzare il ruolo del verde e della mobilità sostenibile in un'ottica di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Più piante e più movimento a piedi o in bicicletta possono aiutare i nostri centri a risultare meno inquinati, più decorosi e più vivibili. Quindi, oltre allo storico gesto simbolico di spegnimento della luce di abitazioni, negozi, istituzioni e associazioni, M'illumino di Meno 2022 mette al centro della sua campagna la bicicletta, il mezzo di trasporto che più di tutti rispetta per ribadire l'importanza del verde per l'uomo e per il Pianeta.

"Temi che abbiamo trattato con gli studenti della scuola media ed i bambini della scuola dell'Infanzia di Fossacesia in un incontro che si è tenuto questa mattina nel Polo Scolastico in viale San Giovanni – specifica il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Il messaggio che abbiamo voluto dare ai nostri ragazzi è chiaro ma mai ripetuto abbastanza: possiamo migliorare il nostro stile di vita sprecando meno risorse, possiamo diminuire l'impatto ambientale delle nostre abitazioni migliorando l'efficienza energetica, possiamo, si spera, dare sempre più spazio alle fonti di energia rinnovabili".

All'incontro con gli studenti, il Sindaco Di Giuseppantonio era accompagnato dai consiglieri comunali Ester Sara Di Filippo, con delega alle tematiche relative alla Pubblica istruzione, e Umberto Petrosemolo, con delega alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell'Ambiente. Nel corso della visita, è stato piantumato un albero. Il programma della giornata prevede lo spegnimento delle luci che illuminano l'Abbazia di San Giovanni in Venere, dalle ore 20 alle 21; mentre domenica 3 aprile, in collaborazione con le società ciclistiche della città, a Fossacesia Marina è stata organizzata una pedalata con protagonisti i bambini.