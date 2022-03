Fossacesia dice sì all’iniziativa Anci "8 marzo, tre donne, tre strade"

FOSSACESIA - Il Comune aderisce all'iniziativa lanciata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che sostiene la Campagna "8 marzo, 3 donne, 3 strade", promossa da Toponomastica femminile.

E' lo stesso sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio che è anche vice presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, ad annunciarlo: "Nel corso del 2022 – afferma – individueremo tre aree di circolazione automobilistica, pedonale o ciclabile da dedicare a tre figure femminili. Sceglieremo tre donne che hanno avuto rilevanza locale, nazionale e straniera e che si sono distinte nella cultura nel mondo della scienza o nell'associazionismo. Fossacesia – afferma in conclusione il Sindaco Di Giuseppantonio - ha a disposizione vie, aree verdi, rotonde, sentieri, piste ciclabili e sono convinto che questa iniziativa troverà come sempre l'approvazione degli assessori e dei consiglieri e il plauso dei nostri cittadini da sempre sensibili, disponibili e impegnati su tutte quelle battaglie sociali in cui è necessario affermare la libertà, il rispetto, la tolleranza di ognuno".

"Proseguiremo l'iniziativa della giornata dell'8 marzo 2022,- conclude il sindaco- dando un segnale convinto nel riconoscimento delle donne e della loro visibilità".