Violenza sessuale su minore: deve scontare condanna definitiva

V.S, 41 anni, di nazionalità rumena, autotrasportatore, residente a Fossacesia a seguito di condanna definitiva a 5 anni e mesi 2 di reclusione, è stato raggiunto da un Ordine di esecuzione per la carcerazione eseguita dal Nucleo Operativo e Radiomobile. L’uomo dovrà scontare poco più di 40 mesi di carcere dopo averne già scontati 21 in regime di detenzione domiciliare e carceraria.

Al termine delle indagini svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Atessa che avevano fornito inconfutabili elementi prova all’Autorità giudiziaria di Lanciano, l’uomo nel luglio del 2017 era stato destinatario di una Ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, effettuata nei confronti di una ragazza minorenne anch’essa rumena che al momento dei fatti era tredicenne. L'arrestato è attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Regina Coeli di Roma.