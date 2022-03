Scontro frontale tra suv e utilitaria sulla SS 16: un ferito grave

TORINO DI SANGRO - È di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la SS 16 al km 494 nel territorio del comune di Torino di Sangro. Dalle prime ricostruzioni sembra che, per cause ancora in corso di accertamento, l'impatto sia stato frontale tra un suv Alfa Romeo Stelvio e una Fiat Panda. Il conducente della Panda, un 21enne uzbeco residente a Vasto, è stato estratto dalle lamiere dell'utilitaria dai Vigili del Fuoco e trasportato dal 118 a Pescara in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e delle stazioni di Torino di Sangro e Fossacesia.